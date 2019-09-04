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Crime em domicílio

Mulher é feita refém por companheiro na Serra

Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), também da PM, estão no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 18:00

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 18:00

Uma mulher foi feita refém pelo companheiro, de 31 anos, desde o início da noite desta quarta-feira (04), no bairro São Diogo, na Serra. A mulher estava sendo ameaçada com uma faca. 
Rua onde a mulher foi feira refém Crédito: Tiago Félix
À equipe da TV Gazeta, a PM informou que às 18h, o suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou na residência do casal alterado dizendo que mataria a mulher com o objeto.
> "Achei que fosse morrer", diz mulher feita refém em Cariacica
A polícia disse ainda que a mulher conseguiu fugir da residência, mas o companheiro, que continuou com a faca, se negou a sair. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), também da PM e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados.
Segundo informações dos negociadores que participaram da operação, o suspeito se entregou por volta das 21h10. O homem está sendo atendido pelo Samu, ainda no local. 
CIMEsp no local Crédito: Tiago Félix

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