Mulher é feita refém por companheiro na Serra

Uma mulher foi feita refém pelo companheiro, de 31 anos, desde o início da noite desta quarta-feira (04), no bairro São Diogo, na Serra. A mulher estava sendo ameaçada com uma faca.

Rua onde a mulher foi feira refém Crédito: Tiago Félix

À equipe da TV Gazeta, a PM informou que às 18h, o suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou na residência do casal alterado dizendo que mataria a mulher com o objeto.

A polícia disse ainda que a mulher conseguiu fugir da residência, mas o companheiro, que continuou com a faca, se negou a sair. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), também da PM e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados.

Segundo informações dos negociadores que participaram da operação, o suspeito se entregou por volta das 21h10. O homem está sendo atendido pelo Samu, ainda no local.