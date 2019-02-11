Com cheques roubados, golpista faz dezenas de vítimas no Sul do ES

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (11). Elas anunciaram veículos e produtos diversos pela internet, negociaram com o comprador, que pagou pelos bens em cheque. Na hora de compensar, a surpresa das vítimas: os cheques eram roubados. Quatro vítimas de um golpista procuraram a Delegacia de, no Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (11). Elas anunciaram veículos e produtos diversos pela internet, negociaram com o comprador, que pagou pelos bens em cheque. Na hora de compensar, a surpresa das vítimas: os cheques eram roubados.

golpe aplicado nas quatro vítimas aconteceu da mesma maneira. Todas elas dizem que foram enganadas por um mesmo homem, morador de Itapemirim. Elas anunciaram os seus produtos na internet, o golpista se mostrou interessado, comprou e pagamento foi feito com cheques roubados. aplicado nas quatro vítimas aconteceu da mesma maneira. Todas elas dizem que foram enganadas por um mesmo homem, morador de Itapemirim. Elas anunciaram os seus produtos na internet, o golpista se mostrou interessado, comprou e pagamento foi feito com cheques roubados.

Em um dos casos, a vítima foi a dona de casa Margarida Zambom. O cheque de R$ 5 mil que pagaria a moto que ela vendeu é roubado. “Ele se interessou pela moto, meu marido foi levar pra ele ver e ele quis ficar com a moto, disse que na sexta feira daria o dinheiro e sumiu”, conta.

Outra vítima, teve o um kit de equipamentos de pintura, valendo R$ 7 mil comprado pelo mesmo golpista. Até uma lancha foi vendida. O prejuízo desta vez valor de R$ 15 mil.

GRUPO

As vítimas querem agora recuperar o que perderam e esperam que o golpista pague pelos crimes. O comerciante de Marataízes Carlos Lima foi outra vítima quando negociou seu quadriciclo. A negociação aconteceu em novembro. “Estou num grupo com 12 pessoas que também foram vítimas dele, em Itaoca, Itaipava, Barra do Itabapoana, Marataízes e até Anchieta”, revela.