Ciclista morre ao atravessar a BR 101 em Sooretama

Bicicleta colidiu com caminhão na rodovia, na noite desta quinta-feira, no quilômetro 128 da rodovia. Pista chegou a ficar totalmente interditada