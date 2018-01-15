Chineses são detidos por tentativa de extorsão a lojista em Cariacica

Dona da loja conta como foi a tentativa de extosão feita por chineses na loja, que fica em Campo Grande Crédito: Carlos Alberto Silva

Três chineses foram detidos na tarde deste domingo (14), em Campo Grande, Cariacica, por suspeita de tentativa de extorsão. Outros três conseguiram fugir do local do crime. As vítimas são um casal de comerciantes chineses que estão há 12 anos no Brasil e têm uma loja há sete anos no bairro.

Segundo o casal, que ficou até a noite deste domingo na 4ª Delegacia Regional de Cariacica prestando depoimento, há cerca de seis meses eles começaram a receber ligações de um grupo de chineses, que teria pedido para que fossem a São Paulo para uma conversa.

De acordo com a comerciante de 40 anos, em uma dessas ligações teriam pedido R$ 200 mil, se não iriam sequestrar o marido, de 44 anos. Mas como já haviam sido alertados por um amigo que mora em São Paulo, que a situação já acontecia por lá e era ação da máfia, não foram.

No sábado (13), o grupo de seis chineses chegou em Vitória e mandou uma mensagem com o endereço do hotel onde estavam para o casal, pedindo para que o comerciante fosse ao encontro deles. O casal preferiu evitar o encontro.

Porém, na manhã deste domingo, quando estavam prestes a fechar a loja, os comerciantes foram abordados por três integrantes do grupo chinês, sendo que dois entraram na loja e um ficou na porta. Outros três integrantes do mesmo grupo ficaram esperando no carro.

"Eles ficaram com raiva porque não fomos encontrá-los e vieram até nossa loja. Perguntaram porque nós não fomos ao encontro deles e se queríamos morrer. Entraram na nossa loja e começaram a quebrar os nossos produtos", contou a comerciante de 40 anos.

Ainda segundo ela, os homens agarraram o marido, um pelo pescoço e o outro pelo braço. Vendo a cena, a comerciante começou a gritar por socorro e, como acontecia uma feira próximo a loja, algumas pessoas foram ajudar o casal.

Os populares agrediram os três integrantes do grupo chinês e os outros três, que estavam no carro, fugiram. A polícia foi chamada e, devido aos ferimentos, o grupo foi levados ao hospital.

No final da tarde, dois dos acusados foram levados à 4ª Regional, onde ficaram detidos. Até às 22 horas, eles ainda prestavam depoimento.

Medo