Chileno é preso após agredir segurança de padaria na Praia do Canto

Segundo a Polícia Militar, homem apresentava comportamento alterado e sinais de embriaguez; suspeito chileno nega o crime

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:47

Um homem de nacionalidade chilena foi preso após se envolver em uma confusão em uma padaria na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, ele apresentava comportamento alterado dentro do estabelecimento e sinais de embriaguez, como forte odor etílico. Um segurança pediu que ele deixasse o local, mas o homem se recusou e teria agredido o funcionário com um soco no peito. O suspeito nega o crime.

Conforme a PM, a vítima disse aos militares que o estrangeiro proferiu ofensas verbais e ameaçou arremessar um copo contra ela. Mesmo diante dos policiais, o suspeito continuou a proferir ofensas contra o homem.

Em conversa com a reportagem na entrada da delegacia, o chileno negou ter agredido o segurança. Ele afirmou morar na Praia do Canto e estar no Brasil há mais de 10 anos. Ele também disse ser casado com um bancário e, quando questionado sobre trabalho, respondeu que apenas cuida da casa e do animal de estimação.

A Polícia Civil informou, por volta das 11h30 desta sexta, que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. "Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante", disse a corporação.

