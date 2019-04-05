Home
>
Polícia
>
Chefe do tráfico foge nadando em rio de Piúma e é capturado no ES

Chefe do tráfico foge nadando em rio de Piúma e é capturado no ES

Maycon Heryson Matias Maia comanda o tráfico na região de Aribiri, em Vila Velha; era considerado foragido da Justiça havia seis meses, mas foi preso nesta sexta-feira (5)