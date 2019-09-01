Chefe do tráfico do Bairro da Penha é preso ao sair de boate

Josiel Maria Rocha foi preso em uma boate em Vitória Crédito: Divulgação

Bairro da Penha, Josiel Maria Rocha, 26 anos, mais conhecido como Zié, foi preso na madrugada deste sábado (31) quando saía de uma boate no bairro Santa Luíza, em Vitória. Um dos líderes do tráfico do, Josiel Maria Rocha, 26 anos, mais conhecido como Zié, foi preso na madrugada deste sábado (31) quando saía de uma boate no bairro Santa Luíza, em

Segundo a polícia, Zié é o chefe do tráfico do Beco 2 do bairro da Penha. Ele possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio e já estava sendo procurado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar.

Por volta das 3 horas da manhã de sábado, a polícia recebeu a informação que Zié estava em uma boate em Vitória. De acordo com o comandante da Força Tática da Polícia Militar, tenente Almeida, quatro viaturas se deslocaram para o local para prender o criminoso.

Quando chegamos, ele estava saindo da boate e entrando em um carro. Ele estava com outras duas pessoas, uma delas era o segurança e braço-direito dele, que chegou a partir para cima da polícia, mas foi detido Tenente Almeida, Comandante das Forças Táticas da PM

Secretaria de Justiça confirmou que Josiel foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana pelo crime de homicídio. Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória . A Polícia Civil não conseguiu informar qual o encaminhamento dado a ocorrência, porém, aconfirmou que Josiel foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana pelo crime de homicídio.

Os nomes das outras duas pessoas que estavam com Zié não estão sendo divulgados, já que a polícia não confirmou que eles foram presos.

O comandante da Força Tática da PM destaca que prisões como a de Zié, que comandava o tráfico em uma das regiões no bairro da Penha, são importantes porque enfraquecem o crime na região.