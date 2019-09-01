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Em Vitória

Chefe do tráfico do Bairro da Penha é preso ao sair de boate

Josiel Maria Rocha, o Zié, comandava o tráfico do Beco 2 do Bairro da Penha. Ele possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio
Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

01 set 2019 às 18:19

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 18:19

Josiel Maria Rocha foi preso em uma boate em Vitória Crédito: Divulgação
Um dos líderes do tráfico do Bairro da Penha, Josiel Maria Rocha, 26 anos, mais conhecido como Zié, foi preso na madrugada deste sábado (31) quando saía de uma boate no bairro Santa Luíza, em Vitória.
Segundo a polícia, Zié é o chefe do tráfico do Beco 2 do bairro da Penha. Ele possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio e já estava sendo procurado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar.
> Cinco homens são presos com armas indo para "Mandela" em Vitória
Por volta das 3 horas da manhã de sábado, a polícia recebeu a informação que Zié estava em uma boate em Vitória. De acordo com o comandante da Força Tática da Polícia Militar, tenente Almeida, quatro viaturas se deslocaram para o local para prender o criminoso.
Quando chegamos, ele estava saindo da boate e entrando em um carro. Ele estava com outras duas pessoas, uma delas era o segurança e braço-direito dele, que chegou a partir para cima da polícia, mas foi detido
Tenente Almeida, Comandante das Forças Táticas da PM
Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil não conseguiu informar qual o encaminhamento dado a ocorrência, porém, a Secretaria de Justiça confirmou que Josiel foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana pelo crime de homicídio. 
Os nomes das outras duas pessoas que estavam com Zié não estão sendo divulgados, já que a polícia não confirmou que eles foram presos.
> Polícia caça 40 bandidos que agem em 30 bairros da Grande Vitória
O comandante da Força Tática da PM destaca que prisões como a de Zié, que comandava o tráfico em uma das regiões no bairro da Penha, são importantes porque enfraquecem o crime na região.
"Isso desarticula o tráfico local durante um tempo, porque quem dava as ordens e comandava o crime ali está preso. Então, neste momento, o tráfico está desarticulado nesta região, o que é importante para ação da polícia", explica o tenente Almeida. 

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