Chefe do tráfico acusado de mais de 10 assassinatos é preso em Vila Velha

Segundo a polícia, Jackson Ferreira de Oliveira dominava parte do bairro Alecrim e planejava ampliar seu poder para outras regiões.