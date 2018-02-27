Chefão do tráfico é preso em Central Carapina, na Serra

Josimar Cardoso dos Santos, o "Jojo", 32 anos, foi preso por agentes da DCCV da Serra Crédito: Divulgação / PCES

Um dos bandidos que ordenava toques de recolher e assassinatos em Central Carapina, na Serra, foi preso, por volta das 11h de desta terça-feira (27). Josimar Cardoso Santos, o Jojo, de 32 anos, foi capturado durante operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, junto com outros três comparsas.

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da unidade, o criminoso comandava a Gangue da Vala, responsável por grande parte dos homicídios de Central Carapina. Jojo estava com um mandado de prisão em aberto por um assassinato cometido a sangue frio, em plena festa de Réveillon deste ano. A vítima foi Clemilson da Silva Ferreira.

O Clemilson não tinha ligação com o tráfico, mas acabou bebendo demais e dando em cima da mulher de Josimar. Ele foi morto, dentro do bar, na frente de todos, com oito tiros de pistola calibre 380, contou o delegado Sandi Mori.

Após a execução, Josimar mandou que um comparsa, Josué Júnior da Silva, que já havia sido preso dia 8 de fevereiro, desovar o corpo no bairro Diamantina. O objetivo era incriminar a quadrilha rival. Mas com as investigações conseguimos descobrir que o Josimar havia sido o autor do homicídio, ressaltou Mori.

Na manhã desta terça, por volta das 11h, policiais da DCCV da Serra foram até um possível endereço de Jojo e, ao chegarem de surpresa, encontraram o chefe da gangue da Vala.

Com ele, estavam José Carlos Muniz da Silva Júnior, 26, Carlos André Ramos da Silva, 30, e Henrique Souza dos Anjos, 21. Os bandidos estavam preparando uma carga de crack para a venda.

Eles estavam embalando a droga. Josimar disse que comprou 1,5 quilos de crack por R$ 15 mil e lucraria, em 15 dias, cerca de R$ 40 mil, afirmou o delegado Sandi Mori. Josimar foi indiciado pelo homicídio e vai responder ainda pelo flagrante de tráfico de drogas, junto com os comparsas.

O delegado ressaltou a importância da prisão de Josimar. Segundo Sandi Mori, ele foi o responsável pelo clima de tensão imposto aos moradores do bairro na semana passada. Bandidos decretaram um toque de recolher e apedrejaram viaturas após a morte de Deusimar Lucas Cunha Neves, 19 anos, em confronto com policiais civis.

Tudo que acontece no bairro ele quem manda. Ninguém morre sem autorização do Josimar. Toque de recolher e homicídios eram ordenados por ele. Foi uma prisão muito importante, afirmou. No total, neste ano, foram oito presos em Central Carapina em operações da DCCV da Serra. Todos os três homicídios no bairro em 2017 já estão com autores capturados ou identificados.