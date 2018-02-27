Chefão do tráfico é preso em Central Carapina, na Serra

Um dos bandidos que ordenava toques de recolher e assassinatos em Central Carapina, na Serra, foi preso, por volta das 11h de desta terça-feira (27). Josimar Cardoso Santos, o Jojo, de 32 anos, foi capturado durante operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, junto com outros três comparsas.
De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da unidade, o criminoso comandava a Gangue da Vala, responsável por grande parte dos homicídios de Central Carapina. Jojo estava com um mandado de prisão em aberto por um assassinato cometido a sangue frio, em plena festa de Réveillon deste ano. A vítima foi Clemilson da Silva Ferreira.
O Clemilson não tinha ligação com o tráfico, mas acabou bebendo demais e dando em cima da mulher de Josimar. Ele foi morto, dentro do bar, na frente de todos, com oito tiros de pistola calibre 380, contou o delegado Sandi Mori.
Após a execução, Josimar mandou que um comparsa, Josué Júnior da Silva, que já havia sido preso dia 8 de fevereiro, desovar o corpo no bairro Diamantina. O objetivo era incriminar a quadrilha rival. Mas com as investigações conseguimos descobrir que o Josimar havia sido o autor do homicídio, ressaltou Mori.
Na manhã desta terça, por volta das 11h, policiais da DCCV da Serra foram até um possível endereço de Jojo e, ao chegarem de surpresa, encontraram o chefe da gangue da Vala.
Com ele, estavam José Carlos Muniz da Silva Júnior, 26, Carlos André Ramos da Silva, 30, e Henrique Souza dos Anjos, 21. Os bandidos estavam preparando uma carga de crack para a venda.
Eles estavam embalando a droga. Josimar disse que comprou 1,5 quilos de crack por R$ 15 mil e lucraria, em 15 dias, cerca de R$ 40 mil, afirmou o delegado Sandi Mori. Josimar foi indiciado pelo homicídio e vai responder ainda pelo flagrante de tráfico de drogas, junto com os comparsas.
O delegado ressaltou a importância da prisão de Josimar. Segundo Sandi Mori, ele foi o responsável pelo clima de tensão imposto aos moradores do bairro na semana passada. Bandidos decretaram um toque de recolher e apedrejaram viaturas após a morte de Deusimar Lucas Cunha Neves, 19 anos, em confronto com policiais civis.
Tudo que acontece no bairro ele quem manda. Ninguém morre sem autorização do Josimar. Toque de recolher e homicídios eram ordenados por ele. Foi uma prisão muito importante, afirmou. No total, neste ano, foram oito presos em Central Carapina em operações da DCCV da Serra. Todos os três homicídios no bairro em 2017 já estão com autores capturados ou identificados.
Somente Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, o Docinho, 25, ainda é procurado. O bandido é considerado um dos mais perigosos e atua como braço armado da gangue da Vala. Nós não vamos parar enquanto não pegarmos o Paulo Sérgio. Estamos desarticulando essas quadrilhas e trabalhando para trazer tranquilidade aos moradores de Central Carapina, concluiu Sandi Mori.