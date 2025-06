Centro universitário

Célula antiterrorista da PF age contra ameaça a professores e alunos em São Mateus

Alvo da ação teria ameaçado matar professores e alunos de um centro universitário particular no município; investigado pode responder por crime previsto na Lei Antiterrorismo

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem que teria feito graves ameaças de morte a professores e alunos de um centro universitário particular em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . A ação da PF ocorreu na última segunda-feira (16), mas foi divulgada somente nesta quarta-feira (18). As investigações apontam que o indivíduo postou mensagens e vídeos em redes sociais que causaram pânico e afetaram a segurança dos frequentadores da instituição de ensino, que não teve o nome divulgado pela corporação. A identificação do investigado também não foi informada. >

Conforme a PF, as mensagens e vídeos continham ameaças de violência extrema, com promessas de degolação de pessoas com deficiência e exaltações a grupos terroristas e serial killers. O Plantão da Justiça Federal expediu um mandado de busca e apreensão e, durante a ação da corporação na residência do indivíduo, foram apreendidos celulares, um computador e anotações do investigado. Todo o material vai ser periciado, para aprofundar as investigações e identificar possíveis outros envolvidos, especialmente no ambiente virtual. >