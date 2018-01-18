Caso Milena: irmão revela pavor de médica pelo ex-marido

Irmão de Milena na saída de Fórum Criminal de Vitória após prestar depoimento Crédito: TV Gazeta

O medo de estar com o celular grampeado pelo ex-marido fez com que a médica Milena Gottardi Tonini comprasse, escondida, um outro aparelho para se comunicar com familiares e a advogada dela, durante o processo de divórcio. A afirmação é do irmão da vítima, Douglas Gottardi Tonini, durante depoimento, ao qual o Gazeta Online obteve acesso com exclusividade.

Em audiência nesta última terça-feira (16), no Fórum Criminal de Vitória, Douglas contou que acompanhou todo o processo de divórcio entre Milena e Hilário Frasson. Segundo ele, o policial civil era possessivo e não aceitava a separação.

Por este motivo, quando Douglas recebeu a notícia, na Espanha, de que a irmã havia sido assassinada, ligou o crime ao ex-marido, apesar de ser informado por um amigo, inicialmente, que se tratava de um assalto.

Ainda segundo Douglas, a irmã relatava sentimento de perseguição de Hilário a todo momento e, além de se disfarçar para ir até a advogada, ainda comprou outro celular, sem que Hilário soubesse.

Milena comprou um outro aparelho porque estava desconfiada de que estava sendo monitorada com o iPhone, pois ela ia ler as mensagens, mas já constavam com lidas Trecho da ata

Outro ponto ressaltado pelo irmão de Milena em depoimento é que Hilário falou, em algumas ocasiões, sobre crimes cometidos pelo pai no interior do Espírito Santo. Por isso, diz que sentia medo que pudesse acontecer algo de grave com a médica e os sobrinhos, visto que Hilário já havia relatado vontade de tirar a própria vida.