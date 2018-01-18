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Caso Milena: irmão revela pavor de médica pelo ex-marido

O Gazeta Online teve acesso com exclusividade ao depoimento do irmão da médica Milena Gottardi, assassinada em setembro do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 02:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 02:00

Irmão de Milena na saída de Fórum Criminal de Vitória após prestar depoimento Crédito: TV Gazeta
O medo de estar com o celular grampeado pelo ex-marido fez com que a médica Milena Gottardi Tonini comprasse, escondida, um outro aparelho para se comunicar com familiares e a advogada dela, durante o processo de divórcio. A afirmação é do irmão da vítima, Douglas Gottardi Tonini, durante depoimento, ao qual o Gazeta Online obteve acesso com exclusividade.
> Veja todo o material exclusivo sobre o Caso Milena
Em audiência nesta última terça-feira (16), no Fórum Criminal de Vitória, Douglas contou que acompanhou todo o processo de divórcio entre Milena e Hilário Frasson. Segundo ele, o policial civil era possessivo e não aceitava a separação.
Por este motivo, quando Douglas recebeu a notícia, na Espanha, de que a irmã havia sido assassinada, ligou o crime ao ex-marido, apesar de ser informado por um amigo, inicialmente, que se tratava de um assalto.
Ainda segundo Douglas, a irmã relatava sentimento de perseguição de Hilário a todo momento e, além de se disfarçar para ir até a advogada, ainda comprou outro celular, sem que Hilário soubesse.
Milena comprou um outro aparelho porque estava desconfiada de que estava sendo monitorada com o iPhone, pois ela ia ler as mensagens, mas já constavam com lidas
Trecho da ata
Outro ponto ressaltado pelo irmão de Milena em depoimento é que Hilário falou, em algumas ocasiões, sobre crimes cometidos pelo pai no interior do Espírito Santo. Por isso, diz que sentia medo que pudesse acontecer algo de grave com a médica e os sobrinhos, visto que Hilário já havia relatado vontade de tirar a própria vida.
Douglas finalizou o depoimento relatando que a irmã dizia não sofrer agressões físicas, mas psicológicas, e que todas as vezes que Hilário disse ter influência, era no sentido da briga por bens e a guarda dos filhos do casal.

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