Home
>
Polícia
>
Caso Jane Cherubim: pais de Jonas chegam ao DML de Vitória

Caso Jane Cherubim: pais de Jonas chegam ao DML de Vitória

Sangue e material genético foram coletados para realização de exame de DNA que poderá confirmar, oficialmente, se corpo encontrado em Dores do Rio Preto é mesmo de jonas Amaral