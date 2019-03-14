Home
>
Polícia
>
Caso de detento morto em Colatina tem 1ª audiência 4 anos após crime

Caso de detento morto em Colatina tem 1ª audiência 4 anos após crime

Wesley Belz Guidoni foi encontrado morto dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no dia 14 de janeiro de 2015