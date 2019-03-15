Caso de detento morto em Colatina tem 1ª audiência 4 anos após crime

Mãe de Wesley quer que a Justiça seja feita Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Wesley Belz Guidoni foi encontrado morto dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina , na região Noroeste do Espírito Santo , no dia 14 de janeiro de 2015, quatro dias após chegada como preso provisório, situação que antecede a condenação definitiva. Passados quatro anos da morte, a primeira audiência sobre o caso só acontecerá no dia 25 de março, no Fórum de Colatina.

O inquérito policial realizado teria apontado que Wesley foi torturado e morto. À TV Gazeta Noroeste, o delegado Hedson Felix afirmou que os laudos periciais mostraram que a morte foi causada por agressões que o preso teria sofrido no interior do CDP, as quais resultaram em lesões na coluna cervical, pescoço quebrado e diversos hematomas. Os acusados são quatro agentes penitenciários que já não mais integram o quadro de servidores.

Para a audiência, além dos agentes suspeitos, testemunhas serão ouvidas. A pena para o crime de tortura seguida de morte corresponde à faixa de 8 a 16 anos de prisão, aumentada de um sexto a um terço no caso de ter sido cometido por agente público.

O homem de 30 anos, à época, teria sido preso por desacato, resistência à prisão e danos, no dia 10 de janeiro de 2015.

DOR E DESEJO DE JUSTIÇA

O desejo da família de Wesley, em especial da mãe, Necilda Simoura Belz, é que, em virtude da audiência designada, o processo tenha continuidade e os culpados sejam punidos. Até o momento, ela sofre por ter perdido o filho e também devido à impunidade.