Caso Andriele: mistério e revolta após morte em Divino de São Lourenço

Andriele Aparecida Lemos era consultora de beleza e sumiu no dia 13 de maio de 2015. O corpo foi encontrado em cova rasa. Até hoje, motivação do crime é desconhecida