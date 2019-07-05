Caso Ana Clara: ex-militar que matou namorada no ES será julgado

Ana Clara Cabral, de 19 anos, foi morta em 2015 com cinco tiros Crédito: Reprodução Instagram

anos após o assassinato da estudante Ana Clara Félix Cabral, 19 anos, o ex-policial militar Itamar Rocha Lourenço Junior vai enfrentar o banco dos réus. A jovem foi morta com cinco tiros e seu corpo foi jogado em uma ribanceira, na Serra. O julgamento está marcado para às 8 horas da próxima quinta-feira (11), na 3ª Vara Criminal da Serra. Mais de quatro, o ex-policial militar Itamar Rocha Lourenço Junior vai enfrentar o banco dos réus. A jovem foi morta com cinco tiros e seu corpo foi jogado em uma ribanceira, na. O julgamento está marcado para às 8 horas da próxima quinta-feira (11), na 3ª Vara Criminal da Serra.

adiaram o julgamento do caso. "O que a família espera agora, no próximo dia 11, é que a Justiça seja feita. Eles perderam uma filha e querem que o réu seja condenado com a pena que merece por toda a dor e sofrimento que a eles causou", assinala. O ex-militar foi pronunciado — decisão que o leva a ser julgado pelo Tribunal do Júri — em agosto de 2016. Mas, segundo a advogada da família da jovem, Karlla Keny Soares, que atua como assistente da acusação, diversos recursos apresentados pela defesa. "O que a família espera agora, no próximo dia 11, é que a Justiça seja feita. Eles perderam uma filha e querem que o réu seja condenado com a pena que merece por toda a dor e sofrimento que a eles causou", assinala.

Elson Cabral Filho, pai da Ana Clara. O principal suspeito do crime é o soldado da PM Itamar Rocha Lourenço Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a decisão de pronúncia da juíza Daniela Pellegrino de Freitas Nemer, Itamar responderá pelo crime de homicídio por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima. É acusado ainda de ocultação de cadáver e de comunicação falsa de crime. Na decisão a juíza descreve: "O denunciado executou a vítima ao desferir diversos disparos de arma de fogo e, ato contínuo, ocultou o cadáver em um matagal próximo a estrada. Após o cometimento dos delitos acima, o denunciado procurou se desvencilhar dos elementos que o incriminavam e comunicou a ocorrência de crime de roubo que sabia não ter ocorrido".

Em outro ponto da decisão é dito ainda: "Infere-se que o crime foi praticado por motivo fútil, em virtude do ciúme excessivo do denunciado, cujo comportamento possessivo e violento inclusive com ameaça e agressão anteriores resultou na morte da vítima. Quanto ao modo de execução, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Ana Clara encontrava-se a todo momento em companhia do denunciado e neste vínculo afetivo sequer poderia esperar tamanha brutalidade. Do mesmo modo, desarmada e vulnerável foi surpreendida com os vários disparos de arma de fogo que lhe atingiram a cabeça e em maior número às costas", está no texto da decisão.

assassinato, Itamar foi expulso da Polícia Militar. A corregedoria da PM considerou que o “comportamento do soldado denegriu a imagem da corporação”. Cinco meses após o, Itamar foi expulso da. A corregedoria da PM considerou que o “comportamento do soldado denegriu a imagem da corporação”.

O CRIME

Praia de Camburi, Vitória. Os depoimentos constantes no processo apontam que a relação do casal era conturbada em decorrência do ciúme que o ex-PM nutria pela jovem. O crime aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2015, após Ana Clara e Itamar, que havia acabado de reatar a relação, saírem de uma festa em um quiosque na. Os depoimentos constantes no processo apontam que a relação do casal era conturbada em decorrência do ciúme que o ex-PM nutria pela jovem.

Rodovia do Contorno. Após o crime, Itamar notificou a polícia dizendo que ao sair de um motel, em Cariacica, com a namorada, parou para urinar. Ele contou que nesse momento o carro dele, onde Ana Clara estava, foi cercado por criminosos, que teriam sequestrado a estudante. Eles seguiram em direção a Serra, e Ana Clara foi morta dentro do carro de Itamar com cinco tiros, sendo um na cabeça e quatro nas costas. O corpo dela foi jogado em uma ribanceira na. Após o crime, Itamar notificou a polícia dizendo que ao sair de um motel, em Cariacica, com a namorada, parou para urinar. Ele contou que nesse momento o carro dele, onde Ana Clara estava, foi cercado por criminosos, que teriam sequestrado a estudante.

A versão do então soldado não convenceu a polícia que fazia diligências para tentar localizar o sequestrador. Para um amigo, ele contou onde estava o corpo de Ana Clara e já durante a noite ele levou os policiais até o local. Mas nunca confessou o crime, nem mesmo em depoimentos à Justiça, e nem disse a motivação e dinâmica do assassinato.

RÉU VAI APRESENTAR SUA VERSÃO

A situação deverá mudar na próxima quinta-feira (11), dia do julgamento. Segundo o advogado do ex-militar, Rafael Almeida de Souza, que assumiu o caso na etapa do julgamento, Itamar vai aproveitar o momento para apresentar a sua versão dos fatos. "Ele tem permanecido em silêncio, mas na última conversa que tivemos, ele decidiu que agora é o momento de apresentar a sua versão do que aconteceu no dia do crime. Eles namoraram por pouco tempo, mas tiveram um relacionamento um pouco conturbado", relatou.