Caso Amaro Neto: acusada de tentar extorquir deputado deixa a prisão

Keila Bonde Ferreira, 36 anos, teve a prisão preventiva revogada e saiu do Centro Prisional de Cariacica na última terça