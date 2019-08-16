Casal suspeito de aplicar golpe do adubo no ES é preso em Minas Gerais

Material apreendido em Minas Gerais Crédito: Divulgação/ PMMG

No Sul do Espírito Santo, dezenas de vítimas caíram no mesmo golpe praticado pelos mesmos suspeitos. Um homem de 26 e uma mulher de 24 anos foram presos nesta quarta-feira (14) por estelionato em Matipó, região da Zona da Mata mineira. O casal agia na região vendendo fertilizantes falsificados a fazendeiros.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a abordagem aconteceu quando o homem tentava descontar um cheque em uma agência bancária. O documento estava assinado por um idoso de 79 anos que vive na cidade de Abre Campo. O valor era referente a uma compra de produto agrícola (fertilizante). O cheque ainda havia sido adulterado do valor de R$ 200 para R$ 3.200.

Com os suspeitos, a polícia mineira também encontrou uma bolsa contendo R$ 35.169,10 em dinheiro e cheque.

O casal estava morando na cidade de Abre Campo. A casa foi vistoriada e localizados blocos de notas fiscais “frias”, diversos rótulos adesivos para falsificação de fertilizantes líquidos, contabilidades de venda dos produtos falsificados, crachás falsificados com foto, nome e identificação de “engenheiro agrônomo”, uniformes com inscrição de “técnico em agropecuária”, galões com produtos falsificados.

A firma proprietária da marca de fertilizantes, utilizada indevidamente pelos suspeitos, informou que os suspeitos já praticaram o mesmo delito em outros Estados (Rio de Janeiro e Espírito Santo) vendendo produtos falsificados. A empresa disse à polícia que estima um prejuízo R$ 1 milhão.

O homem detido será encaminhado para o Presídio de Abre Campo, e a mulher para o Presídio Feminino de Rio Piracicaba.

VÍTIMAS CAPIXABAS

Atílio Vivácqua e Muqui, 18 vítimas caíram no golpe do falso adubo líquido aplicado pela dupla, que chegou a mora na região por um período. Os casos ganharam repercussão após serem divulgados no Gazeta Online e na TV Gazeta Sul. Segundo a Polícia Civil capixaba, em, 18 vítimas caíram no golpe do falso adubo líquido aplicado pela dupla, que chegou a mora na região por um período. Os casos ganharam repercussão após serem divulgados noe na