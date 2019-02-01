Home
Polícia
Casal que furtou bolsa de repórter da TV Gazeta é preso em Vitória

Identificados pela polícia como Tuana de Oliveira Santos, 34, e João Batista Perpétuo, 58, o casal não tem passagem pela polícia e irá passar por audiência de custódia em Viana