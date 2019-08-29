Casal pede viagem para motel e assalta taxista no ES

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 16:11
- Atualizado há 6 anos
Um casal assaltou um taxista após pedir uma corrida do Triângulo, na Praia do Canto, até um motel em Jardim Camburi, Vitória, na madrugada desta quinta-feira (29). Os bandidos levaram o táxi, o celular e o dinheiro da vítima.
O veículo foi encontrado na Avenida Cesar Hilal, na Praia do Suá, em Vitória. De acordo com informações da TV Gazeta, o taxista de 26 anos contou que aceitou a corrida de um casal, que estava na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, e pediu para que o levasse para um motel, em Jardim Camburi.
Quando chegaram até o bairro, o casal disse que queria ir para outro local. Chegando no bairro Joana D’arc, também na Capital, a dupla informou que era um assalto. O taxista contou também que a mulher estava armada com uma navalha e o ameaçou. Os dois levaram o celular do taxista, dinheiro e o carro.
O carro foi encontrado trancado na manhã desta quinta-feira na Avenida César Hilal. O som do carro foi levado e dentro do veículo tinham cachimbos usados para fumar crack.
O carro foi levado para a 1ª Delegacia Regional, em Vitória. O taxista voltou na casa dele para procurar a chave reserva do veículo e, até o fechamento da reportagem, não havia voltado na delegacia para retirar o táxi.
