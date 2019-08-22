Home
Polícia
Casal morre em acidente na Rodovia do Contorno a caminho de churrasco

Casal morre em acidente na Rodovia do Contorno a caminho de churrasco

Adão Arcanjo Vindouro, 43 anos, e a esposa Karina Machado Vindouro, 31, sofreram acidente após a moto em que estavam atingir um fio que ficou caído na pista em decorrência de outro acidente ocorrido antes na rodovia

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 08:50

Karina e Adão seguiam para um churrasco em Viana Crédito: Reprodução

Um casal que estava de moto

morreu em um acidente

após atingir fiação telefônica que estava atravessada entre as pistas no trecho da

BR 101

conhecido como Rodovia do Contorno, em André Carloni, na Serra, na noite deste sábado (10).

O auxiliar de serviços gerais Adão Arcanjo Vindouro, 43 anos, e a esposa dele, a manicure Karina Machado Vindouro, 31, estavam em uma Honda CG 150 de cor vermelha e seguiam para um churrasco em família para celebrar o Dia dos Pais, em Viana.

Uma caminhonete Hilux bateu em um poste do outro lado da pista, no

sentido Serra. A fiação caiu na pista. Meu irmão e a esposa passaram em seguida, no outro lado da pista, e atingiram os fios na pista, contou Sérgio Vindouro, irmão de Adão. Sérgio foi ao local após ser avisado do acidente.

Casal morre em acidente na Rodovia do Contorno a caminho de churrasco

Adão e Karina iam passar o final de semana com a família de Sérgio e também com a filha dele, Ingrid, de 21 anos, que na Grande Vitória há apenas três meses.

>Policial civil e esposa morrem após acidente com viatura em Jaguaré

"É muita dor, é difícil entender esse acidente pois ninguém esperava isso. Aguardávamos ele para passar um dia feliz. Adão era um cara feliz, tinha comprado a moto há dois meses e uma casa própria", contou Sérgio.  

Adão teve um corte profundo no pescoço. A esposa dele, que estava na garupa, também morreu no local. Familiares de Adão estiveram no Departamento Médico Legal (DML), no início da manhã de domingo, para realizar a liberação do corpo. Adão será enterrado em Ecoporanga. Já o corpo de Karina ainda não tinha sido liberado até o final da manhã deste domingo. 

A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local do acidente, mas que não informou informou sobre qual a dinâmica do acidente envolvendo a caminhonete Hillux. Foi informado que o condutor, que não teve o nome divulgado pela PRF,  realizou o teste do bafômetro e que deu negativo. O motorista foi conduzido para a Delegacia Regional de Serra.    

 

 

