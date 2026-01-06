Ao chegar de viagem

Casal encontra casa invadida e tranca ladrão no quarto em Vila Velha

Vítimas encontraram a residência revirada no Centro do município; suspeito foi detido com mochilas cheias de objetos furtados

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:14 - Atualizado há uma hora

Casa foi toda revirada e ficou com roupas jogadas pelo chão; televisão foi retirada do painel para ser levada Crédito: Acervo pessoal

Imagine chegar de viagem e encontrar a casa toda revirada. Um casal do Centro de Vila Velha passou por essa situação no final da tarde de segunda-feira (5). E não parou por aí: o criminoso ainda estava dentro da residência, no quarto, com mochilas prontas para serem levadas, contendo itens furtados do local. A moradora, muito sagaz, conseguiu trancar o suspeito no cômodo até a chegada da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O dono da residência, que por segurança não será identificado, conversou com a reportagem de A Gazeta. Ele relatou que, ao voltar da viagem de fim de ano com a esposa, por volta das 16h, encontrou o portão da garagem arrombado e a grade da janela dos fundos arrancada.

“É um trauma, uma situação terrível você chegar de viagem e encontrar a casa toda revirada. Chamamos uma parente para ajudar na limpeza e, nesse momento, vimos que a portinha do sótão estava aberta. Ficamos preocupados e chamamos a PM. O policial subiu, olhou tudo com a lanterna e não encontrou nada. Continuamos a limpeza. Durante a noite, eu estava conversando com um vizinho quando minha mulher gritou que o ladrão ainda estava em casa. Ela teve a esperteza de trancar a porta do quarto com ele dentro”, detalhou a vítima.

Trancado, o criminoso apareceu na janela e disse que não estava armado. Em determinado momento, chegou a afirmar que iria pular para tentar fugir, mas vizinhos já haviam se reunido em frente à casa. O suspeito, identificado como Ronaldo Linhares Ferreira, de 39 anos, foi preso.

Ele estava com bolsas cheias de pertences das vítimas, como um equipamento de assistência virtual, uma parafusadeira elétrica, roupas e perfumes. Os moradores também deram falta de uma aliança. Além disso, a televisão já estava fora do painel, pronta para ser levada.

Ronaldo alegou à Guarda Municipal, conforme o boletim de ocorrência, que estava devendo dinheiro a um comparsa, que o ajudaria a sair do local com os pertences. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. O morador também compareceu à unidade para registrar o caso.

Ronaldo Linhares Ferreira, preso por invadir casa no Centro de Vila Velha Crédito: Acervo pessoal

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

