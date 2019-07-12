Casal é preso vendendo "brisadeiro" na Rua da Lama, em Vitória

Publicado em 12 de julho de 2019 às 20:51
- Atualizado há 6 anos
Um casal foi detido em flagrante vendendo brigadeiros com maconha na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Capital do Espírito Santo. O "brisadeiro", como é conhecido entre os usuários, é o doce feito com leite condensado, chocolate em pó e maconha.
A prisão ocorreu na noite de quinta-feira, em meio ao grande movimento de pessoas característico da região, que é recheada de bares.
A PRISÃO
De acordo com a Polícia Civil, após o desdobramento da Operação Anjos da Lei — que mira traficantes que atuam perto de escolas, policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) receberam denúncia anônima de que os dois suspeitos estariam comercializando o produto.
O casal foi encontrado na Avenida Anísio Fernandes Coelhos, conhecida como Rua da Lama, em Vitória, com uma vasilha contendo 36 doces com maconha. A mulher estava com fardos de leite condensado e uma porção de 24 gramas do entorpecente.
APREENSÕES
Na residência do casal, a polícia encontrou uma balança de precisão, uma tigela e uma panela — contendo o brigadeiro — além de R$ 346 e US$ 5. O doce foi encaminhado imediatamente para exame laboratorial e em todos os recipientes foi constatado o uso de maconha.
O casal foi detido e autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.
