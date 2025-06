Prisão em Brasília

Casal é preso por usar foto de menina do ES com câncer para criar falsa vaquinha

O casal, de Brasília, é suspeito de aplicar golpes usando a imagem da criança do Espírito Santo, que morreu em janeiro deste ano nos Estados Unidos

Publicado em 16 de junho de 2025 às 11:46

Yara faleceu em janeiro deste ano nos Estados Unidos Crédito: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibérneticos (DRCC), prendeu um casal na localidade de Riacho Fundo I, em Brasília, na última sexta-feira (13). Eles são investigados por usar fotos da menina capixaba Yara Rohsner para criar falsas vaquinhas e arrecadar dinheiro por meio da internet. A prisão foi realizada com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal. >

A menina ficou conhecida durante sua luta contra neuroblastoma, um tipo de câncer infantil e raro. Ela morreu em janeiro deste ano nos Estados Unidos. A Polícia Civil informou que mais detalhes da investigação e das prisões serão divulgados em coletiva na tarde desta segunda-feira (16).>

Luta contra o câncer mobilizou doações

Yara lutava contra o câncer desde 2020 e ficou conhecida em 2023, após cantar “Let it Go”, do filme “Frozen”, comemorando a cura parcial da doença em um hospital de Brasília. Ela havia se mudado para os Estados Unidos com a família para dar continuidade ao tratamento. Uma campanha de arrecadação chegou a ser feita para ajudar os custos da viagem. >

Apesar de ter sido parcialmente curada em 2021, Yara, diagnosticada com neuroblastoma, ainda tinha um tumor na região do abdômen, que precisava ser operado, e a expectativa era de que participasse de um estudo para reduzir as chances de retorno da doença.>

