Casal é preso com dinheiro falso em Rio Novo do Sul

Um casal foi preso em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, após tentar passar notas falsas no comércio da região. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (20) e a dupla encaminhada à Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Militar, o casal estava em um carro e tentou fazer uma compra em um estabelecimento de Itapemirim. O dono do comércio desconfiou e não aceitou as cédulas.
Ele acionou a polícia, que fez cercos e interceptou o veículo em Rio Novo do Sul. O casal, de Cachoeiro de Itapemirim e ambos com 19 anos, tinha R$ 1,3 mil em notas falsas.