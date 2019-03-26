Home
>
Polícia
>
Casal é preso após assaltar passageiros do Transcol em Cariacica

Casal é preso após assaltar passageiros do Transcol em Cariacica

Com Wellington Santos Gonçalves, 18 anos, e a adolescente de 17, a polícia encontrou um revólver calibre 32, três celulares roubados de passageiros e pouco mais de R$ 180 em dinheiro