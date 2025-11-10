Crime

Casal é esfaqueado por homem ao sair de festa de samba em Vila Velha

Caso aconteceu na região entre Vila Nova e Ilha dos Bentos, no último sábado (8), após um evento; suspeito de 37 anos foi preso

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:31

Suspeito foi preso após esfaquear casal na saída de evento em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de esfaquear um casal na região entre Vila Nova e Ilha dos Bentos, em Vila Velha, na noite do último sábado (8). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas estavam saindo de um evento de samba quando foram surpreendidas pelo criminoso, que passou a mão na cintura da mulher. O companheiro dela foi intervir e afastou o suspeito, que sacou uma faca e atingiu os dois.

A mulher, de 29 anos, sofreu ferimentos na região abdominal, e o companheiro dela, de 44 anos, foi esfaqueado no tórax e na virilha. Depois dos golpes, o suspeito fugiu. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para um hospital em Vitória.

Ainda no local do crime, os policiais militares fizeram buscas e conseguiram localizar o suspeito, identificado como Douglas Santos de Almeida. Ele negou as acusações, mas foi reconhecido por uma das vítimas. O homem foi levado para a Delegacia Regional do município, autuado por duas tentativas de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, mas, conforme o boletim de ocorrência, a mulher precisou passar por uma cirurgia. Já o companheiro dela estava consciente e conseguiu conversar com os policiais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta