Casal atira em inspetor penitenciário durante assalto em Vila Velha

O funcionário público foi rendido por bandidos armados ao passar de carro em um bairro de Vila Velha na noite desta quarta-feira (14) . Ele foi ferido, mas passa bem