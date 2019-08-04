Home
Casa em praia de Anchieta é arrombada e objetos recuperados em Guarapari

Quatro pessoas foram presas e uma menor apreendida em Guarapari com objetos furtados de casa em Praia de Parati, Anchieta

Gazeta Online

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 18:19

 - Atualizado há 6 anos

Quatro pessoas foram presas e uma menor apreendida, em Guarapari, neste sábado (03), depois que a Polícia Militar descobriu o paradeiro de eletrodomésticos e objetos furtados de uma casa da Praia de Parati, Anchieta, Litoral Sul do Estado. Além dos produtos, os militares encontram drogas na casa do suspeito.

A Polícia Militar chegou até o paradeiro dos objetos, no bairro Kubitschek em Guarapari, após análise das imagens das câmeras de vídeo monitoramento de uma casa arrombada e identificou um suspeito. No local, o homem foi abordado saindo de sua residência e portando equipamentos possivelmente utilizados nos arrombamentos.

Após buscas em algumas casas, foram apreendidos os materiais furtados pela manhã e outros identificados de furtos anteriores, como um fogão, uma geladeira, dois freezers, cortadores de grama, três ventiladores, três botijas de gás, diversos eletrodomésticos, perfumes, taças, facas e celulares. Também foram apreendidos entorpecentes, materiais utilizados no embalo para comércio, além de dois veículos utilizados nos furtos.

Um dos detidos, segundo a polícia, foi por desacato. Todos os materiais e suspeitos foram encaminhados ao plantão policial de Guarapari. O nome dos envolvidos não foi divulgado.

