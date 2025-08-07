Carros de luxo são apreendidos em operação contra lavagem de dinheiro e rifas no Sul do ES

Combate ao crime

Carros de luxo, celulares e motos são aprendidos em operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais no Sul do ES Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Carros de luxo, motos e aparelhos celulares foram apreendidos nesta quinta-feira (7) em uma operação da Polícia Civil, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e a realização de rifas ilegais por meio de redes sociais sem autorização de órgão federal, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o delegado de Itapemirim, Daniel Araújo, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre.

Durante a primeira fase da operação, foram apreendidos: Chevrolet Camaro, um SUV Toyota SW4, um Corolla, um carro da Mercedes-Benz, 5 motocicletas, uma moto aquática e sete iPhones.

Segundo o delegado Daniel Araújo, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos após denúncias de que os sorteios promovidos online eram manipulados para beneficiar ganhadores previamente escolhidos, além de serem realizados sem autorização de órgãos federais competentes.

"Além disso, investigamos a origem do dinheiro e a transferência de valores em nome de terceiros, que podem ser laranjas do esquema. Apuramos também possível lavagem de dinheiro de uma organização criminosa paulista ligada o tráfico de drogas”, afirmou Araújo.

A Polícia Civil também informou que os donos dos bens apreendidos serão ouvidos na próxima semana e que os órgãos oficiais serão comunicados sobre possíveis crimes tributários relacionados ao caso.

As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e esclarecer a origem dos recursos utilizados nas aquisições.

