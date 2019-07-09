São Torquato

Carro roubado em porta de escola em Vila Velha é recuperado

O veículo foi devolvido à proprietária; até o momento, quatro pessoas foram conduzidas para a Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, em Vila Velha

Publicado em 9 de julho de 2019 às 20:11 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita

Perseguição e tiros na recuperação do carro de uma funcionária assaltada que teve o veículo, um Renault Logan, levado em frente da escola Silvio Rocio, na manhã de segunda-feira (8) no bairro São Torquato, em Vila Velha assustou moradores da região. Foi no bairro Vila Batista, ainda no município, que uma equipe da Polícia Militar localizou o carro. A equipe fazia patrulhamento de rotina quando viu o veículo transitando pelo local.

Segundo a PM, três suspeitos estavam no carro, entre eles dois adolescentes de 16 e 17 anos. A polícia deu ordem para que o condutor do veículo parasse com o carro roubado, mas o suspeito não obedeceu e uma perseguição foi iniciada. A equipe solicitou ajuda de outra guarnição, que realizou um cerco no bairro Ilha das Flores.

A polícia informou ainda que, antes de chegar ao bairro Ilha das Flores, os suspeitos atiraram contra a viatura policial, que revidou os disparos. Depois da troca de tiros, a perseguição continuou, sendo o carro abordado em Paul. Os suspeitos só pararam o veículo quando se depararam com o cerco formado. A PM relatou que revistou os suspeitos e o veículo, mas a arma utilizada no crime não foi encontrada. O suspeito foi detido e os adolescentes apreendidos.

Já a Polícia Civil informou que o veículo foi devolvido à proprietária, e, destacou ainda que até o momento quatro pessoas foram conduzidas para a Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial. Equipe continua na rua em diligência.

