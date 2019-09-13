Home
Polícia
Carro destrói loja, motorista dá ré e depois foge em Linhares

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13). Após a batida, o condutor do veículo fugiu, deixando o prejuízo do comerciante