Carreta que causou 23 mortes em Guarapari estava com eixo adulterado

Acidente envolvendo duas ambulâncias, uma carreta com eixo adulterado e um ônibus deixa 23 mortos e vários feridos no km 343 da BR-101, em Guarapari Crédito: Jefferson Rocio/ Futura Press/ Estadão Conteúdo

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES), o mesmo problema foi registrado em uma carreta que invadiu a contramão, atingiu um carro e matou quatro pessoas no quilômetro 4 da Rodovia ES 488  mais conhecida como Rodovia do Contorno  em Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim, em setembro de 2017

O motorista da carreta, identificado como Rogério do Nascimento de 46 anos, contou para a Polícia Militar que seguia na rodovia sentido São Joaquim por volta de 12h30, mas travou a direção do veículo e ele invadiu a contramão, atingindo o carro modelo Volkswagem Santana que seguia seguia no sentido contrário. O carro foi arrastado por quase 20 metros até parar em um barranco às margens da pista.

A OPERAÇÃO

PRF e Gaeco cumprem mandado de prisão e de busca e apreensão contra um dos integrantes da quadrilha em um condomínio localizado em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Kaique Dias/Gazeta Online

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES), cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (21). Os alvos são integrantes de uma quadrilha acusada de falsificar documentos de instalação de eixos de carretas no Espírito Santo.

Na prática, segundo as investigações, os veículos tinham a capacidade de carga aumentada de forma clandestina e sem passar por diversos critérios e exigências dos órgãos de fiscalização, levando risco para as estradas federais. As modificações afetam partes importantes dos veículos, como freios, pneus e outros sistemas.

Quadrilha alterava eixos de carreta de forma clandestina Crédito: Divulgação/PRF

A ação, batizada de "Operação Raptores" cumpre, nesse momento, 36 mandados (15 de prisão e 21 de busca e apreensão) nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.

Dos mandados de prisão, cinco estão sendo cumpridos no Espírito Santo, incluindo a do chefe da quadrilha, morador de Viana. Só no Estado, 100 policiais rodoviários federais estão participando da ação, além de 50 na Bahia e Minas Gerais.

VÍDEO: POLICIAIS CUMPREM MANDADO EM ITAPARICA