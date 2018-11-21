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"Operação Raptores"

Carreta que causou 23 mortes em Guarapari estava com eixo adulterado

Segundo a operação deflagrada pela PRF e pelo Gaeco, o mesmo problema foi registrado em uma carreta que invadiu a contramão, atingiu um carro e matou quatro pessoas em Cachoeiro

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 12:05
Acidente envolvendo duas ambulâncias, uma carreta com eixo adulterado e um ônibus deixa 23 mortos e vários feridos no km 343 da BR-101, em Guarapari Crédito: Jefferson Rocio/ Futura Press/ Estadão Conteúdo
A Operação Raptores, que investiga uma quadrilha acusada de falsificar documentos e adulterar eixos de carretas no Espírito Santo, descobriu que acidentes de grande repercussão no Estado foram causados por carretas que estavam com eixos modificados de forma clandestina. Em Guarapari, 23 pessoas morreram após uma carreta tombar com a carga de granito, atingir um ônibus que vinha de São Paulo, além de duas ambulâncias, em junho de 2017.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES), o mesmo problema foi registrado em uma carreta que invadiu a contramão, atingiu um carro e matou quatro pessoas no quilômetro 4 da Rodovia ES 488  mais conhecida como Rodovia do Contorno  em Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim, em setembro de 2017
O motorista da carreta, identificado como Rogério do Nascimento de 46 anos, contou para a Polícia Militar que seguia na rodovia sentido São Joaquim por volta de 12h30, mas travou a direção do veículo e ele invadiu a contramão, atingindo o carro modelo Volkswagem Santana que seguia seguia no sentido contrário. O carro foi arrastado por quase 20 metros até parar em um barranco às margens da pista.
A OPERAÇÃO
PRF e Gaeco cumprem mandado de prisão e de busca e apreensão contra um dos integrantes da quadrilha em um condomínio localizado em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Kaique Dias/Gazeta Online
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES), cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (21). Os alvos são integrantes de uma quadrilha acusada de falsificar documentos de instalação de eixos de carretas no Espírito Santo.
Na prática, segundo as investigações, os veículos tinham a capacidade de carga aumentada de forma clandestina e sem passar por diversos critérios e exigências dos órgãos de fiscalização, levando risco para as estradas federais. As modificações afetam partes importantes dos veículos, como freios, pneus e outros sistemas.
Quadrilha alterava eixos de carreta de forma clandestina Crédito: Divulgação/PRF
A ação, batizada de "Operação Raptores" cumpre, nesse momento, 36 mandados (15 de  prisão e 21 de busca e apreensão) nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.
Dos mandados de prisão, cinco estão sendo cumpridos no Espírito Santo, incluindo a do chefe da quadrilha, morador de Viana. Só no Estado, 100 policiais rodoviários federais estão participando da ação, além de 50 na Bahia e Minas Gerais.
VÍDEO: POLICIAIS CUMPREM MANDADO EM ITAPARICA
FOTOS DA OPERAÇÃO

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