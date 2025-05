Veja vídeo

Carreta com eletrodomésticos é saqueada após pegar fogo no Sul do ES

Polícia Militar afirma que precisou disparar tiros de bala de borracha para dispersar os saqueadores; fato ocorreu na BR 101, em Mimoso do Sul

Publicado em 28 de maio de 2025 às 10:40

Uma carreta pegou fogo e a carga de eletrodomésticos no baú do veículo foi saqueada na BR 101, na noite de terça-feira (27), em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que foi preciso disparar tiros de bala de borracha para dispersar os saqueadores. Diversos produtos foram encontrados pelos militares em um matagal após o fato. Ninguém foi preso durante a ocorrência. >

O caso aconteceu próximo à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, no km 461. Aos militares, o motorista de 41 anos contou que parou no posto para beber um café quando viu o veículo pegando fogo. Ele desengatou o cavalo mecânico da carreta e acionou a Ecovias 101 e Corpo de Bombeiros para combater o incêndio.>

Quando militares do Corpo de Bombeiros abriram o baú da carreta, dezenas de pessoas invadiram a carroceria e começaram a saquear a carga de geladeiras, fogões, freezers e máquina de lavar roupas. Segundo a corporação, durante o combate ao fogo, pessoas chegaram confrontando a guarnição. A abertura que os saqueadores fizeram no compartimento aumentou o incêndio e as chamas se alastraram. Apesar das ameaças dos saqueadores, o incêndio foi controlado após apoio da chegada da PM. >

Ao perceberem a presença da polícia, os saqueadores começaram a jogar pedras e pedaços de pau nos militares. Os policiais, conforme registro, chegaram a atirar mais de 60 vezes com balas de borracha para dispersar os suspeitos. >

>

Diversos produtos abandonados no moto foram encontrados pela polícia. O responsável pela seguradora da carreta foi acionada e outro veículo foi acionado para o transbordo dos eletrodomésticos que não foram levados. >

Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101 não houve interdição de pista. A PRF informou que não foi acionada para o fato. A Polícia Civil disse que não localizou ocorrência com essas características e orienta as vítimas desse tipo de crime a registrarem para identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta