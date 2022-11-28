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Em Cariacica

'Cara de Vaca': traficante da lista dos 10 mais procurados do ES é preso

Vinicius Domingos Lopes é apontado pela polícia como um dos principais líderes de ataques contra rivais da facção criminosa com sede no Morro do Quiabo
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 nov 2022 às 18:35

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 18:35

Frente do tráfico de Porto Novo Cariacica
Vinicius Domingos Lopes, conhecido como "Cara de Vaca" Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo foi preso nesta segunda-feira (28), em Porto de Santana, Cariacica. Vinicius Domingos Lopes, conhecido como "Cara de Vaca", de 23 anos, é um dos principais líderes da região de Porto Novo, com a base do grupo concentrada no Morro do Quiabo, além de chefiar o tráfico em bairros aliados como Presidente Médici, Nova Canaã, Bairro Aparecida e Vila Graúna.
Segundo as investigações da Polícia Civil, Cara de Vaca era um dos principais responsáveis por ataques armados promovidos pela facção com objetivo de expandir território. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto por homicídio, um deles por participação em uma chacina ocorrida na Ilha Doutor Américo, em Vitória, no ano de 2020.
Cara de Vaca estava na lista dos 10 mais procurados do Estado junto a outros comparsas, como Erick de Almeida Bastos, o Menor Erick,  aliado dele na coordenação de ataques armados da facção. 

Entenda como se organiza o grupo do Quiabo

De acordo com levantamentos feitos pela reportagem de A Gazeta junto à Polícia Civil, o grupo que começou a se organizar no Morro do Quiabo, em Porto Novo, é o principal rival do Primeiro Comando de Vitória, o PCV, maior facção criminosa do Estado, com sede no Bairro da Penha, em Vitória.
'Cara de Vaca:' traficante da lista dos 10 mais procurados do ES é preso
Na tentativa de se proteger de ataques, os criminosos que não queriam se aliar ao PCV começaram a se unir com o grupo do Morro do Quiabo, que tem como principais aliados Presidente Médici, Nova Canaã, Bairro Aparecida e Vila Graúna.
Eles até tentaram criar nomes para a facção, como “A Família Capixaba”, a AFC, mas, de acordo com as investigações da polícia e até mesmo de depoimentos de criminosos presos, a facção não vingou.
Por isso, delegados costumam se referir ao grupo como “resistência”, ou seja, aqueles criminosos que “resistiram” ao comando do PCV.
O grande líder do grupo é Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, o Duduzinho, que está foragido. Segundo as investigações, ele é o responsável pelos trâmites de compra das drogas para seus aliados, mas não costuma se envolver em conflitos armados: quem coordenava essa parte era Cara de Vaca, junto ao comparsa “Menor Erick” (que também está na lista dos 10 mais procurados).

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