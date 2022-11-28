'Cara de Vaca:' traficante da lista dos 10 mais procurados do ES é preso

Vinicius Domingos Lopes, conhecido como "Cara de Vaca" Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo foi preso nesta segunda-feira (28), em Porto de Santana, Cariacica . Vinicius Domingos Lopes, conhecido como "Cara de Vaca", de 23 anos, é um dos principais líderes da região de Porto Novo, com a base do grupo concentrada no Morro do Quiabo, além de chefiar o tráfico em bairros aliados como Presidente Médici, Nova Canaã, Bairro Aparecida e Vila Graúna.

Cara de Vaca estava na lista dos 10 mais procurados do Estado junto a outros comparsas, como Erick de Almeida Bastos, o Menor Erick, aliado dele na coordenação de ataques armados da facção.

Entenda como se organiza o grupo do Quiabo

A Gazeta junto à Polícia Civil, o grupo que começou a se organizar no Morro do Quiabo, em Porto Novo, é o principal rival do Primeiro Comando de Vitória, o De acordo com levantamentos feitos pela reportagem dejunto à Polícia Civil, o grupo que começou a se organizar no Morro do Quiabo, em Porto Novo, é o principal rival do Primeiro Comando de Vitória, o PCV , maior facção criminosa do Estado, com sede no Bairro da Penha , em Vitória

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Na tentativa de se proteger de ataques, os criminosos que não queriam se aliar ao PCV começaram a se unir com o grupo do Morro do Quiabo, que tem como principais aliados Presidente Médici, Nova Canaã, Bairro Aparecida e Vila Graúna.

Eles até tentaram criar nomes para a facção, como “A Família Capixaba”, a AFC, mas, de acordo com as investigações da polícia e até mesmo de depoimentos de criminosos presos, a facção não vingou.

Por isso, delegados costumam se referir ao grupo como “resistência”, ou seja, aqueles criminosos que “resistiram” ao comando do PCV.