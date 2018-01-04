Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro

Capixaba tem cheque roubado e se assusta com compra de R$ 400 mil

João Paulo só se deu conta do problema depois de consultar o aplicativo do banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 17:14

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 17:14

João Paulo Barcelos teve talões de cheque roubados e se assustou ao consultar a conta bancária Crédito: Reprodução
O capixaba João Paulo Barcelos, de 40 anos, começou 2018 com um grande susto. Sem perceber, ele teve os talões de cheque roubados e, desde então, bandidos fizeram a festa gastando os cheques dele. Na madrugada desta quinta-feira (04), veio o maior baque, ele notou na conta um débito no valor de R$ 408 mil.
João Paulo havia se dado conta do problema na última terça-feira (02), depois de consultar o aplicativo do banco.
O fiscal, que mora em Vila Velha, conta que recebeu o telefonema de um comerciante de Rio Bananal que questionava sobre um cheque no valor de R$ 840. A partir daí, João Paulo começou a notar no extrato das duas contas bancárias - uma jurídica e outra pessoas física - uma série de lançamentos feitos com cheques nos mais variados valores, alguns superiores a R$ 1 mil.
"O comerciante me ligou perguntando se eu havia dado um cheque de R$ 840 para que fosse utilizado como pagamento. Eu disse a ele que não tinha dado cheque nenhum para ninguém, e ele contou que dois homens compraram uma série de bebidas na distribuidora dele e pagaram com um cheque meu. Achei estranho e fui verificar minha conta no aplicativo do banco e encontrei mais um monte de cheque sem fundo também", conta.
João Paulo não sabe ao certo quando e de onde os talões de cheque foram roubados. "Eu tenho uma pasta onde fica toda a minha documentação, tinha alguns talões de cheque nela que eu nem me lembrava mais. Essa pasta fica sempre dentro do meu carro, alguém deve ter visto os talões lá e pegou. Estou há dois dias sem dormir direito, fiquei louco quado vi esse lançamento no valor de R$ 408 mil. Já vi matéria de estelionatário na TV, mas desse jeito nunca. Me senti completamente impotente", revelou.
O fiscal reclama, que apesar do valor alto do cheque, o Banestes não o comunicou sobre a movimentação bancária. "Em outros tempos, há uns três meses atrás, eles sempre me ligavam quando pegavam um cheque meu e perguntavam se eu estava ciente, se estava tudo certo. Dessa vez, um cheque de R$ 408 mil, e o banco não me procurou", criticou.
Cheque não será compensado
Procurada pela reportagem, o Banestes informou por meio de assessoria de imprensa que "o cheque de R$ 408 mil só seria compensado após contato da agência com o cliente" e que "orientou o cliente a, após registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, se dirigir à agência para sustar os demais cheques furtados".
"O Banestes informa que, visando a segurança do cliente e também da instituição, o cheque de R$ 408 mil em nome do senhor João Paulo Barcelos só seria compensado após contato da agência com o cliente. O Banco destaca que o cheque aparece no extrato dele porque deu entrada ontem (03/01 - quarta-feira) para compensação, mas ainda estava em análise e já constava inserido no extrato como Compensado Devolvido. A agência teria até hoje (04/01 - quinta-feira) pela manhã para entrar em contato com o senhor João Paulo e comunicar sobre o cheque. Logo pela manhã, em contato com ele, o gerente explicou que o cheque não seria compensado e orientou o cliente a, após registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, se dirigir à agência para sustar os demais cheques furtados", diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados