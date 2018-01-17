Cantada em guarda-vidas termina em confusão na praia de Guriri

Balneário de Guriri, no Norte do Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um guarda-vidas se envolveu em uma briga ao defender a colega de trabalho de assédio na praia de Guriri, litoral de São Mateus, Norte do Estado. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (16). O suspeito foi detido.

A PM foi acionada por volta das 16 horas para ir ao ponto de apoio dos guarda-vidas, no Centro do balneário. No local, a guarda-vidas contou aos militares que estava no seu posto de trabalho e um homem começou a assediá-la, deixando-a constrangida.

O colega de trabalho dela interveio na situação e, nesse momento, o assediador tentou agredi-lo, entrando em luta corporal. O guarda-vidas usou técnicas de imobilização para acabar com a agressão enquanto esperava a polícia, que tinha sido acionada.

A PM informou que toda a ação foi presenciada por duas testemunhas. As partes envolvidas foram conduzidas à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. O acusado foi encaminhado no compartimento de segurança.

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