Caminhoneiro morre em acidente em Castelo, no Sul do ES

A vítima foi identificada como Roberto César Barbosa Azevedo, natural de Campos de Goytacazes (RJ)

Publicado em 6 de julho de 2019 às 12:06

 - Atualizado há 6 anos

Pista de rodovia em Castelo ficou fechada por duas horas por conta de morte de caminhoneiro em acidente Crédito: Reprodução

O motorista de um caminhão que transportava madeira morreu após se envolver num acidente na ES 166, mais conhecida como rodovia Pedro Cola, no trecho entre Castelo e Venda Nova do Imigrante,  na noite desta sexta-feira (5).  O acidente foi por volta das 22h. Segundo informações da polícia, o veículo capotou numa curva, na descida de uma serra e o homem morreu na hora.

A vítima foi identificada como Roberto César Barbosa Azevedo, natural de Campos dos Goytacazes (RJ). A perícia esteve no local e a pista ficou interditada por quase duas horas nos dois sentidos. De acordo com a Polícia Militar, o proprietário da carga fez a limpeza da rodovia e o trânsito segue normal.

