Caminhoneiro morre e PM fica ferido em confronto com suspeitos em Ecoporanga

Um caminhoneiro morreu e um policial militar ficou ferido no joelho esquerdo após uma troca de tiros entre a polícia e dois suspeitos na madrugada desta sexta-feira (17) em Ecoporanga , Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , os dois suspeitos, que trabalhavam para o motorista do caminhão, mataram e ocultaram o corpo do condutor no baú do veículo. O motivo seria uma discussão por drogas e dinheiro. As identidades da vítima e dos suspeitos não foram divulgadas.

Segundo o boletim da PM, por volta das 3h30 a equipe policial que estava de serviço foi informada de um possível homicídio na Avenida José de Assis Baeta, no bairro Vila Nova, em Ecoporanga. Os agentes também receberam a informação de que o corpo da vítima do homicídio estava em um caminhão estacionado em frente a uma loja material de construção, e que o vigia de um armazém de café, em frente ao local, teria presenciado toda a cena.

Conforme o boletim, o vigia do armazém teria sido feito de refém e tido seu celular roubado pelos dois suspeitos, após ambos terem matado e ocultado o corpo do motorista no baú do caminhão.

Após irem ao local e constatarem o fato, os policiais avistaram dois indivíduos que tentavam fugir da região. Os militares então desceram da viatura e deram ordem de parada para a realização da busca pessoal dos suspeitos.

Troca de tiros e policial ferido

Ao observarem a presença policial, os dois homens se dividiram, tentando fugir da abordagem. Um deles acatou a ordem dos agentes, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco . O outro, no entanto, se abrigou entre os obstáculos da via, como postes e muros, sacou uma arma e efetuou vários disparos contra os policiais. Os militares revidaram e também efetuaram disparos contra o suspeito.

Durante a troca de tiros, um policial foi atingido por um disparo no joelho esquerdo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Barra de São Francisco.

Segundo a PM, o indivíduo que atirou contra os policiais se aproveitou da troca de tiros para fugir do local. Porém, no mesmo local os agentes verificaram uma poça de sangue que seria possivelmente desse suspeito, que teria sido atingido pelos disparos feitos pelos militares.

Operação policial

Diante da situação, foram acionadas outras guarnições para auxílio na ocorrência. Com esse apoio, foi montada uma operação para localizar e deter o indivíduo. Durante a ação, o Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (COPOM) informou que o suspeito estaria em uma residência no bairro Jardim Paulista. No local, os policiais encontraram o portão da garagem aberto, contudo, a residência estava com as portas e janelas trancadas.

Na varanda da casa, foram observados vestígios da presença do suspeito naquele local, entre eles, rastro de sangue, um aparelho celular, vestimentas espalhadas e vasilhas sujas.

Ao mesmo tempo, novas denúncias eram repassadas aos policiais. Entre elas, a de que o indivíduo, no intuito de fugir de Ecoporanga, teria tomado um Gol cinza no bairro Vale Encantado e feito o proprietário do veículo refém.

Os agentes então foram ao local informado e observaram o indivíduo percorrendo a pé a estrada que atravessa o Córrego do Cavaco. Nesse momento, os policiais deram ordem de parada, momento em que o suspeito entrou em um pasto. Ao verificar que não havia como fugir do local, o indivíduo sacou a arma e desferiu um disparo na sua própria cabeça, no intuito de se suicidar.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o suspeito, que apresentava sinais vitais, e o encaminhou para um hospital em Ecoporanga. Segundo a PM, ele apresentava uma perfuração na região do abdômen, provavelmente da troca de tiros ocorrida anteriormente.