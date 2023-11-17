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Com faca e revólver

Assaltantes ameaçam passageiros de ônibus e roubam celulares em Linhares

Foram roubados vários celulares, cartões de crédito e de saúde, além de documentos pessoais das vítimas, na tarde de quinta-feira (16); policiais encontraram armas usadas no crime
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 nov 2023 às 10:22

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 10:22

Material apreendido durante as buscas aos suspeitos do assalto ao coletivo, em Linhares
Material apreendido durante as buscas aos suspeitos do assalto ao coletivo, em Linhares Crédito: Divulgação/PMES
Criminosos invadiram um ônibus e roubaram celulares, documentos pessoais e dinheiro de passageiros na BR 101, na altura do bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, os indivíduos ameaçaram as pessoas que estavam no coletivo com uma arma e uma faca. Dois deles foram detidos depois e levados para a delegacia.
Imagens disponibilizadas pela empresa mostram os homens entrando no coletivo no Centro de Linhares, em um ponto de ônibus perto da viação Águia Branca. Eles entram no veículo e pagam a passagem da linha Linhares x Sooretama.  
Conforme boletim de ocorrência da PM, após ter conhecimento do crime, a Polícia Militar realizou buscas na região. Um suspeito, um adolescente de 17 anos, foi localizado em uma esquina no residencial Jocafe, que fica no bairro Santa Cruz. Ao perceber a aproximação dos militares, o jovem tentou esconder um celular, mas acabou sendo abordado e confessou ter participado do roubo. Com ele foram encontrados mais materiais que haviam sido subtraídos dos passageiros.
O adolescente estava acompanhado de outras pessoas naquele local, que conseguiram fugir pulando muros. A PM reforçou a equipe e fez um cerco na região. Outro suspeito foi detido, um jovem de 22 anos. Com ele, os policiais localizaram um revólver com munições, além de celulares.
Conforme o boletim, não foi informada a quantidade de pessoas que participaram do roubo diretamente, mas a empresa informou que foram quatro homens. Não houve registro de passageiros feridos.
A empresa de transporte coletivo, Joana D’Arc, foi procurada pela reportagem de A Gazeta. Em nota, a viação informou que já enviou as imagens das câmeras de segurança para a polícia e que sempre orienta os colaboradores a não reagir para preservar a segurança de todos.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 22 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por roubo e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Já o adolescente, de 16 anos, foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo e foi apresentado ao Ministério Público, que irá se manifestar a respeito da internação do mesmo.

Material apreendido:

  • Um revólver calibre 32 municiado com 06 munições                                  
  • Vários documentos pessoais
  • Sete aparelhos celulares
  • Uma faca
  • Um notebook
  • Duas carteiras

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