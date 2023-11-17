Justiça mantém preso homem suspeito de matar ex-marido de namorada no ES

Homem foi morto a facadas enquanto dormia com a ex-mulher em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves e Acervo familiar

TV Gazeta, Renan estava se relacionando há pelo menos quatro meses com a ex-mulher de Victor. A Justiça decidiu manter Renan Ribeiro dos Santos Souza, de 32 anos, na cadeia. O homem foi preso suspeito de matar a facadas Victor Glicerio dos Santos, enquanto ele dormia no apartamento da ex-mulher em Novo México, Vila Velha , na última quinta-feira (16). De acordo com apuração do repórter André Falcão, da, Renan estava se relacionando há pelo menos quatro meses com a ex-mulher de Victor.

Victor foi morto durante a madrugada. Após o crime, a ex-mulher dele chegou a ser levada para a delegacia, mas foi ouvida e liberada. Já Renan foi autuado em flagrante por homicídio "qualificado por motivo torpe e mediante traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido".

Na manhã desta sexta-feira (17) Renan passou por audiência de custódia, onde teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Na prática, isso significa que ele vai continuar na cadeia. De acordo com a decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho, a liberdade dele, neste momento, "se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, bem como que, em liberdade, o autuado poderá colocar em risco a integridade física de testemunhas e se evadir do distrito de culpa".

No documento da audiência de custódia consta que os policiais chegaram até o local do crime e viram que não havia sinais de arrombamento, mas sim marcas de sangue perto da cama, indicando que Victor foi surpreendido pelos golpes, enquanto dormia. A ex-mulher que estava com ele ficou ferida no braço e foi levada ao hospital.

Na unidade de saúde ela conversou com os policiais e disse que teria conhecido Renan em uma festa no último domingo. Porém, de acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, policiais descobriram que ela se relacionava com Renan há pelo menos quatro meses.

Ainda conforme as informações disponíveis na audiência de custódia, a ex-mulher de Victor disse que sofria agressões do ex, porém havia reatado com ele. Ela afirmou que Victor teria visto mensagens e pediu para que ela bloqueasse Renan.

No dia do crime, a ex-mulher relatou que estava dormindo e, quando se levantou, viu Renan parado na porta dizendo: "Está vendo, é isso que acontece com quem gosta de bater em mulher".

O crime

Um homem de 39 anos, identificado como Victor Glicerio dos Santos, foi assassinado a facadas quando estava dormindo com a ex-mulher no bairro Novo México, em Vila Velha , durante a madrugada de quinta-feira (16).

TV Gazeta, o crime aconteceu dentro do apartamento da ex-mulher, de 33 anos. Para a Conforme apuração do repórter André Falcão, da, o crime aconteceu dentro do apartamento da ex-mulher, de 33 anos. Para a Polícia Militar , ela disse que um homem invadiu o local, esfaqueou os dois e fugiu.

Victor morreu na hora com seis facadas na barriga, braço e no rosto. A mulher ficou ferida no braço e foi levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Depois, ela foi conduzida até a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, a ex-mulher de Victor disse que conheceu o homem que invadiu a casa há menos de 15 dias. Apesar disso, os policiais descobriram que os dois teriam um relacionamento há quatro meses.