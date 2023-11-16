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Bairro Novo México

Homem é morto a facadas enquanto dormia com a ex-mulher em Vila Velha

Victor Glicerio dos Santos foi atingido por seis facadas; a mulher sofreu um ferimento no braço e depois compareceu à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2023 às 12:31

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 12:31

Homem é morto a facadas enquanto dormia com a ex-mulher em Vila Velha
Victor Glicerio dos Santos (destaque) morreu dentro do apartamento que fica no terceiro andar de um prédio em Novo México Crédito: Oliveira Alves e Acervo familiar
Um homem de 39 anos, identificado como Victor Glicerio dos Santos, foi assassinado a facadas quando estava dormindo com a ex-mulher no bairro Novo México, em Vila Velha, durante a madrugada desta quinta-feira (16).
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o crime aconteceu dentro do apartamento da ex-mulher, de 33 anos. Para a Polícia Militar, ela disse que um homem invadiu o local, esfaqueou os dois e fugiu.
Victor morreu na hora com seis facadas na barriga, braço e no rosto. A mulher ficou ferida no braço e foi levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Depois, ela foi conduzida até a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, a ex-mulher de Victor disse que conheceu o homem que invadiu a casa há 15 dias. Apesar disso, os policiais descobriram que os dois teriam um relacionamento há quatro meses.
Uma vizinha, que preferiu não se identificar, ouviu os gritos. "Eu só escutei ela falando assim: 'Para! Para!' Liguei para o 190 às 2h35. Eu escutei estilhaços de vidro. De repente ela começou a falar: 'Por favor, acorda! Não desmaia, não, você não pode dormir'. Eu escutava algumas brigas (entre Victor e a ex-mulher), só que dessa vez eu vi que o negócio estava ficando feio. Fiquei tão abalada que tive que tomar até calmante. Uma coisa que eu nunca tinha visto aqui no bairro", declarou em entrevista à TV Gazeta.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que um homem de 32 anos foi preso em flagrante "por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido". Ainda de acordo com a corporação, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já a ex-mulher que estava com a vítima no momento do crime e havia sido conduzida à delegacia, foi ouvida e liberada já que, segundo a PC, "a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento"

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