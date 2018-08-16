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Motorista sequestrado

Caminhão com R$ 65 mil em móveis e eletrodomésticos é roubado na Serra

Bandidos abordaram o caminhoneiro em um semáforo na Avenida Norte Sul e fugiram com caminhão. Carga foi recuperada pela polícia

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 12:57
Dessa vez não teve loja arrombada na Serra, mas teve caminhão lotado de eletrodomésticos e móveis roubado antes mesmo de chegar ao estabelecimento. Na noite desta quarta-feira (15), um caminhão com R$ 65 mil em produtos de uma loja de móveis e eletrodomésticos foi parado por bandidos enquanto passava pela avenida Norte Sul, no bairro Barcelona. Os bandidos renderam e sequestraram o motorista, mas o plano de fugir com a mercadoria acabou não dando certo.
O motorista do caminhão, de 51 anos, contou à polícia que estava parado em um semáforo, acompanhado de dois ajudantes, quando dois criminosos armados cercaram o veículo. Um bandido chegou pelo lado do motorista e outro pelo lado do carona. Eles obrigaram o motorista do caminhão a entrar em um Corsa, de cor cinza, onde estava outro bandido.
Talysson Torres da Silva foi preso depois de roubar um caminhão de eletrodomésticos e móveis na Serra Crédito: Divulgação/PM
Dono do caminhão, o motorista prestava um serviço para a loja de móveis e eletrodomésticos e teve que seguir, no Corsa, com dois bandidos até um posto de combustíveis em Serra Sede, onde foi abandonado. O outro bandido armado fez os dois ajudantes de refém e assumiu assumiu a direção do caminhão.
> Dez lojas são arrombadas por dia no ES, segundo sindicato
> Contra arrombamentos, polícias anunciam força-tarefa no ES
Após receber receber ligações de testemunhas que viram o assalto, a polícia fez buscas pelo município da Serra e conseguiu encontrar um dos criminosos. Talysson Torres da Silva, de 25 anos, foi levado para o DPJ da Serra e, depois, encaminhado ao presídio. O caminhão, com todas as mercadorias, foi encontrado próximo ao posto BKR, na BR 101. 
Loja arrombada duas vezes em 12 dias
Em um intervalo de 12 dias, uma outra loja de móveis e eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra, foi alvo de dois arrombamentos. Os crimes aconteceram no final de julho e no começo de agosto. Da primeira vez, os criminosos usaram uma caminhonete para arrombar o estabelecimento. Na segunda vez, oito homens arrombaram a porta de entrada também com ajuda de um carro. Eles teriam jogado o carro contra a porta de aço até que ela quebrasse e eles conseguissem entrar. 

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