Caminhão com R$ 65 mil em móveis e eletrodomésticos é roubado na Serra

Dessa vez não teve loja arrombada na Serra , mas teve caminhão lotado de eletrodomésticos e móveis roubado antes mesmo de chegar ao estabelecimento. Na noite desta quarta-feira (15), um caminhão com R$ 65 mil em produtos de uma loja de móveis e eletrodomésticos foi parado por bandidos enquanto passava pela avenida Norte Sul, no bairro Barcelona. Os bandidos renderam e sequestraram o motorista, mas o plano de fugir com a mercadoria acabou não dando certo.

O motorista do caminhão, de 51 anos, contou à polícia que estava parado em um semáforo, acompanhado de dois ajudantes, quando dois criminosos armados cercaram o veículo. Um bandido chegou pelo lado do motorista e outro pelo lado do carona. Eles obrigaram o motorista do caminhão a entrar em um Corsa, de cor cinza, onde estava outro bandido.

Talysson Torres da Silva foi preso depois de roubar um caminhão de eletrodomésticos e móveis na Serra Crédito: Divulgação/PM

Dono do caminhão, o motorista prestava um serviço para a loja de móveis e eletrodomésticos e teve que seguir, no Corsa, com dois bandidos até um posto de combustíveis em Serra Sede, onde foi abandonado. O outro bandido armado fez os dois ajudantes de refém e assumiu assumiu a direção do caminhão.

Após receber receber ligações de testemunhas que viram o assalto, a polícia fez buscas pelo município da Serra e conseguiu encontrar um dos criminosos. Talysson Torres da Silva, de 25 anos, foi levado para o DPJ da Serra e, depois, encaminhado ao presídio. O caminhão, com todas as mercadorias, foi encontrado próximo ao posto BKR, na BR 101.

Loja arrombada duas vezes em 12 dias