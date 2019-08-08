Caminhão com produtos agroecológicos é roubado na Serra

De acordo com o dono da casa, que preferiu não se identificar, o motorista dormia na residência dele antes de seguir para as vendas, que acontece na Praia do Canto. "Eles vêm de São Gabriel da Palha. Como ficavam muito cansados, sugeri que dormissem na minha casa. Eles chegaram às 23h e, quando levantaram no outro dia pela manhã, tinham levado o caminhão".