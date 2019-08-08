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Prejuízo

Caminhão com produtos agroecológicos é roubado na Serra

O caminhão foi levado por bandidos enquanto o motorista e outros dois cooperados dormiam em uma residência de amigos na região de Nova Carapina

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 01:35

Publicado em 

08 ago 2019 às 01:35
Caminhão roubado na Serra Crédito: Arquivo
Um caminhão com produtos agroecológicos foi roubado na madrugada de terça-feira (6), em Nova Carapina, na Serra. O caminhão foi levado por bandidos enquanto o motorista e outros dois cooperados dormiam em uma residência de amigos na região.
De acordo com o dono da casa, que preferiu não se identificar, o motorista dormia na residência dele antes de seguir para as vendas, que acontece na Praia do Canto. "Eles vêm de São Gabriel da Palha. Como ficavam muito cansados, sugeri que dormissem na minha casa. Eles chegaram às 23h e, quando levantaram no outro dia pela manhã, tinham levado o caminhão".
>Quadrilha rouba caminhão de café e faz motorista de refém na Serra
No veículo, um caminhão baú, branco, tinham produtos como legumes, verdura, bolos, coco seco, coco verde, bananas, goiabas entre outros. "Esse caminhão vem recolhendo produtos de pessoas que fazem parte de uma cooperativa. Esse amigo vende aqui, e quando volta entrega o dinheiro equivalente a venda e produto de casa um", relatou.
Ao todo, os produtos estavam avaliados em R$ 5 mil. O motorista registrou o boletim de ocorrência na 3ª Delegacia Regional da Serra.

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