Câmeras registram execução a tiros de homem em Iúna

Um homem de 23 anos foi morto a tiros na noite de sábado (6) na Avenida Presidente Tancredo Neves, bairro Niterói, em Iúna , na Região do Caparaó. As imagens da perseguição do autor dos disparos, no meio da rua, e da vítima correndo, foram registradas por câmeras de segurança da cidade.

O suspeito, de 39 anos, e a esposa dele, uma mulher de 38 anos, foram encontrados em um carro com armas e presos. Ela afirmou que era ameaçada de morte pela pessoa executada. Os detidos e a vítima não foram identificados.

Após o crime, segundo informações da Polícia Militar, a dupla fugiu em um Volkwagen Crossfox em direção à BR 262. O veículo foi alcançado pelas guarnições próximo ao trevo de Irupi. No carro, uma mulher estava na direção e no banco de trás, o suspeito de ter atirado na vítima. O homem estava com um revólver calibre 38 e cinco cápsulas deflagradas. Durante revista ao veículo foi encontrado ainda uma garrucha calibre 44, com duas munições intactas.

À polícia, a mulher disse que possui registros de ocorrências de tentativa de homicídio contra ela, lesão e Maria da Penha. Ela ainda contou que há cerca de uma semana era ameaçada de morte pela vítima, assim como o marido dela.

A mulher contou que veio de Ibitirama com o esposo para trabalhar no turno da noite no hospital Santa Casa de Iúna e chegando, se depararam com o homem portando um canivete. Ela relata que o homem foi na direção dela e o marido atirou de dentro do carro e atingiu a vítima. A perseguição e os disparos continuam e ele leva mais dois tiros, caindo na beira de um rio.

O autor confirmou ser o dono das armas e o autor do homicídio, por se tratar de crime. Na casa do atirador havia ainda uma espingarda calibre 22.

O casal, segundo a Polícia Civil, o homem, de 39 anos, e uma mulher, de 38 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O homem foi autuado em flagrante por homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.