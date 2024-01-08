Câmeras registram execução a tiros de homem em Iúna

Um homem de 23 anos foi morto a tiros na noite de sábado (6) na Avenida Presidente Tancredo Neves, bairro Niterói, em Iúna, na Região do Caparaó. As imagens da perseguição do autor dos disparos, no meio da rua, e da vítima correndo, foram registradas por câmeras de segurança da cidade.
O suspeito, de 39 anos, e a esposa dele, uma mulher de 38 anos, foram encontrados em um carro com armas e presos. Ela afirmou que era ameaçada de morte pela pessoa executada. Os detidos e a vítima não foram identificados.
Após o crime, segundo informações da Polícia Militar, a dupla fugiu em um Volkwagen Crossfox em direção à BR 262. O veículo foi alcançado pelas guarnições próximo ao trevo de Irupi. No carro, uma mulher estava na direção e no banco de trás, o suspeito de ter atirado na vítima. O homem estava com um revólver calibre 38 e cinco cápsulas deflagradas. Durante revista ao veículo foi encontrado ainda uma garrucha calibre 44, com duas munições intactas.
À polícia, a mulher disse que possui registros de ocorrências de tentativa de homicídio contra ela, lesão e Maria da Penha. Ela ainda contou que há cerca de uma semana era ameaçada de morte pela vítima, assim como o marido dela.
A mulher contou que veio de Ibitirama com o esposo para trabalhar no turno da noite no hospital Santa Casa de Iúna e chegando, se depararam com o homem portando um canivete. Ela relata que o homem foi na direção dela e o marido atirou de dentro do carro e atingiu a vítima. A perseguição e os disparos continuam e ele leva mais dois tiros, caindo na beira de um rio.
O autor confirmou ser o dono das armas e o autor do homicídio, por se tratar de crime. Na casa do atirador havia ainda uma espingarda calibre 22.
O casal, segundo a Polícia Civil, o homem, de 39 anos, e uma mulher, de 38 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O homem foi autuado em flagrante por homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Já a mulher foi autuada em flagrante por homicídio. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.