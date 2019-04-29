Home
Câmeras de lanchonete de rodoviária flagram pai que raptou filho no ES

O registro foi feito no dia em que Rodrigo Carvalho Pinho raptou o filho de 10 meses. Ele é considerado foragido da polícia