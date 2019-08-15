Câmera flagra ação de bandido em restaurante de Jardim Camburi

Homem invade estabelecimento em Jardim Camburi e furta latas de cerveja Crédito: Arquivo Pessoal

Um restaurante do bairro Jardim Camburi , em Vitória, foi assaltado na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 2h20 da manhã. O suspeito, flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento, entrou pelo telhado, rompendo o forro e quebrando telhas, furtou moedas do caixa e latas de cerveja.

De acordo com a proprietária do local, que preferiu não se identificar, o crime só foi descoberto pela manhã. "Hoje cedo a minha filha mais nova foi para a escola e me avisou que umas telhas estavam caídas do lado de fora de casa, onde também funciona o restaurante. Falei paro o meu sogro olhar, mas ele não viu nada de muito estranho. Depois é que vi que tudo estava quebrado no banheiro. O assaltante quebrou o forro, a telha, revirou o caixa, roubou latas de cerveja, levou umas moedas e tentou levar a televisão", narrou.

Homem invade estabelecimento em Jardim Camburi e furta latas de cerveja Crédito: Arquivo Pessoal

A empresária, que gerencia o negócio familiar, chamou a Polícia, que chegou a fazer uma análise inicial das imagens capturadas e solicitou o comparecimento à Delegacia. "Amanhã registraremos a ocorrência. Além do nosso restaurante, uma sorveteria muito próxima também foi alvo de assalto. Graças a Deus o prejuízo maior foi o estrago no teto, que já foi consertado. Além disso, foram muitas latas de cerveja. A televisão não foi levada porque ele não conseguiu arrancar. E, por sorte, não viram o notebook em cima do balcão", desabafou.

Do ocorrido, a proprietária do estabelecimento narrou a sensação de medo que fica e disse que à noite provavelmente a família não dormirá. "Temos receio de o rapaz voltar, inclusive acompanhado, já sabendo que teve coisa que faltou levar. Hoje nem abrimos o nosso comércio, ficamos assustados. Mas ainda bem que não foi durante o turno de trabalho nem à mão armada", finalizou.