Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Camburi

Câmera flagra ação de bandido em restaurante de Jardim Camburi

O assaltante quebrou o forro, a telha, revirou o caixa, roubou latas de cerveja, levou umas moedas e tentou levar a televisão

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 16:00

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

15 ago 2019 às 16:00
Homem invade estabelecimento em Jardim Camburi e furta latas de cerveja Crédito: Arquivo Pessoal
Um restaurante do bairro Jardim Camburi, em Vitória, foi assaltado na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 2h20 da manhã. O suspeito, flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento, entrou pelo telhado, rompendo o forro e quebrando telhas, furtou moedas do caixa e latas de cerveja.
> Casal atira em inspetor penitenciário durante assalto em Vila Velha
De acordo com a proprietária do local, que preferiu não se identificar, o crime só foi descoberto pela manhã. "Hoje cedo a minha filha mais nova foi para a escola e me avisou que umas telhas estavam caídas do lado de fora de casa, onde também funciona o restaurante. Falei paro o meu sogro olhar, mas ele não viu nada de muito estranho. Depois é que vi que tudo estava quebrado no banheiro. O assaltante quebrou o forro, a telha, revirou o caixa, roubou latas de cerveja, levou umas moedas e tentou levar a televisão", narrou.
Homem invade estabelecimento em Jardim Camburi e furta latas de cerveja Crédito: Arquivo Pessoal
A empresária, que gerencia o negócio familiar, chamou a Polícia, que chegou a fazer uma análise inicial das imagens capturadas e solicitou o comparecimento à Delegacia. "Amanhã registraremos a ocorrência. Além do nosso restaurante, uma sorveteria muito próxima também foi alvo de assalto. Graças a Deus o prejuízo maior foi o estrago no teto, que já foi consertado. Além disso, foram muitas latas de cerveja. A televisão não foi levada porque ele não conseguiu arrancar. E, por sorte, não viram o notebook em cima do balcão", desabafou.
Do ocorrido, a proprietária do estabelecimento narrou a sensação de medo que fica e disse que à noite provavelmente a família não dormirá. "Temos receio de o rapaz voltar, inclusive acompanhado, já sabendo que teve coisa que faltou levar. Hoje nem abrimos o nosso comércio, ficamos assustados. Mas ainda bem que não foi durante o turno de trabalho nem à mão armada", finalizou.
> Dupla tenta roubar moto, mas é imobilizada por moradores na Serra
Veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados