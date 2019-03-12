Home
Cadelas resgatadas no Penedo serão adotadas por estudante

Elas serão vacinadas e entregues à estudante Gleyce Kelle Damasceno, 16 anos; moradora de Vitória, ela contou que passeava pela Avenida Beira-Mar quando viu a movimentação dos Bombeiros