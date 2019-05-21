Home
>
Polícia
>
Cadeirante é detido após roubo de carro em Vila Velha

Cadeirante é detido após roubo de carro em Vila Velha

Menor de 16 anos foi apreendido pós roubar o carro de um motorista de aplicativo, durante uma corrida. Acusado disse que foi obrigado por um traficante a participar do crime