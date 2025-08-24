Em flagrante

Caçadores com armas e cães de caça são detidos em Atílio Vivácqua

Quatro armas, mais de 60 munições, fações, redes e lanternas foram encontrados com os suspeitos na localidade de Sumidouro, na zona rural da cidade do Sul capixaba

Carol Leal Repórter

Armas, cães e equipamentos usados para caça foram apreendidos em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Dois caçadores foram detidos na localidade de Sumidouro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (24). A partir de uma denúncia anônima, a Polícia Militar Ambiental preparou um cerco na região de mata e deteve os suspeitos em flagrante. Os dois homens, que não tiveram nome e idade divulgados, carregavam armas de fogo e equipamentos para caça, além de usarem quatro cachorros para localizar animais silvestres.

No total, foram apreendidos dois rifles calibre 22, uma espingarda calibre 32 equipada com silenciador, uma espingarda calibre 36 e mais de 60 munições intactas de diferentes calibres. Os suspeitos também carregavam uma quantia de R$ 9.038,50 em espécie, cinco cheques no valor de R$ 1 mil reais cada um, dois telefones celulares, redes de malha utilizadas para caça, roupas camufladas, lanternas, sacos de dormir, redes de descanso e facões.

Durante a abordagem, os detidos disseram aos policiais que outro homem, identificado apenas como Bruno, também participava da caçada e estaria na mata procurando outros cães que haviam se perdido. Ele não foi localizado, mas documentos pessoais e certificados de registro de armas em nome dele foram encontrados no local.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados para a Sétima Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso segue sob investigação.

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dos detidos, mas não houve retorno até a publicação. O texto será atualizado.

